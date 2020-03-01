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Льорис пропустит матч с «Вулверхэмптоном» из-за травмы

Льорис пропустит матч с «Вулверхэмптоном» из-за травмы
Футбол / Англия 0

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис не сможет принять участия в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» из-за травмы, сообщает пресс-служба английской команды.

Французский голкипер получил травму паха и пропустит эту встречу. О сроках восстановления футболиста не сообщается.

Напомним, в октябре 2019 года Льорис травмировал локоть в матче английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (0:3). Во время игры французский голкипер неудачно приземлился на левую руку, вследствие чего вывихнул локтевой сустав и повредил связки. Льорис вернулся к тренировкам в январе этого года.

Матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 1 марта, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Льорис приступил к тренировкам после травмы локтя
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