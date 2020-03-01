Слуцкий — о матче с «Тамбовом»: трудно вскрывать оборону, когда 9 человек за линией мяча
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0).
«Это не блин комом. Нам трудно вскрывать оборону. Когда 9 человек за линией мяча, то сложно приходится, необходимо большую группу атаки задействовать, а не ошибаться нашей молодой команде — сложно. Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе, а «Тамбов» порой нас ловил на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую и насыщенную оборону», — приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ».
Казанский «Рубин» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».
«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче под руководством Слуцкого
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