Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слуцкий — о матче с «Тамбовом»: трудно вскрывать оборону, когда 9 человек за линией мяча

Слуцкий — о матче с «Тамбовом»: трудно вскрывать оборону, когда 9 человек за линией мяча
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0).

«Это не блин комом. Нам трудно вскрывать оборону. Когда 9 человек за линией мяча, то сложно приходится, необходимо большую группу атаки задействовать, а не ошибаться нашей молодой команде — сложно. Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе, а «Тамбов» порой нас ловил на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую и насыщенную оборону», — приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ».

Казанский «Рубин» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче под руководством Слуцкого
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020