Матч ЛФЛ в Москве отменили из-за коронавируса

Матч Любительской лиги (ЛФЛ) в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён из-за подозрения в заболевании коронавирусом у одного из игроков. Встреча должна была состояться 1 марта.

Вице-президент ЛФЛ Артём Смирнов сообщил, что игру отменили по просьбе члена команды «Мегамужики». «Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации», — цитирует Смирнова «Р-Спорт».

Напомним, неведомая форма коронавируса впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, из них 3 тысячи скончались.