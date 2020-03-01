Матч ЛФЛ в Москве отменили из-за коронавируса

Матч Любительской лиги (ЛФЛ) в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён из-за подозрения в заболевании коронавирусом у одного из игроков. Встреча должна была состояться 1 марта.
Вице-президент ЛФЛ Артём Смирнов сообщил, что игру отменили по просьбе члена команды «Мегамужики». «Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации», — цитирует Смирнова «Р-Спорт».
Напомним, неведомая форма коронавируса впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, из них 3 тысячи скончались.
- 1 марта 2020
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