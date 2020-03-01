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В Москве футболиста с подозрением на коронавирус госпитализировали в общую палату

В Москве футболиста с подозрением на коронавирус госпитализировали в общую палату
Футбол / Любители 0

В Москве пациента с подозрением на коронавирус положили в больнице в общую палату, сообщает телеграм-канал Baza.

В инфекционную больницу №1 Москвы госпитализировали Давида Берова, который недавно вернулся из Милана. По словам его соседа по общей палате Аслана Субханкулова, анализы подтвердили, что у Берова коронавирус.

После этого футболиста перевели в отдельную палату, а главный врач больницы потребовал, чтобы соседи Берова по палате не рассказывали о том, что находились с ним в одной комнате.

«Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы», — сказал Субханкулов. У всех соседей Берова уже взяли повторные анализы.

Давид Беров — игрок команды ЛФЛ «Мегамужики». Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён из-за коронавируса.

Матч ЛФЛ в Москве отменили из-за коронавируса
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