В Москве футболиста с подозрением на коронавирус госпитализировали в общую палату

В Москве пациента с подозрением на коронавирус положили в больнице в общую палату, сообщает телеграм-канал Baza.

В инфекционную больницу №1 Москвы госпитализировали Давида Берова, который недавно вернулся из Милана. По словам его соседа по общей палате Аслана Субханкулова, анализы подтвердили, что у Берова коронавирус.

После этого футболиста перевели в отдельную палату, а главный врач больницы потребовал, чтобы соседи Берова по палате не рассказывали о том, что находились с ним в одной комнате.



«Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы», — сказал Субханкулов. У всех соседей Берова уже взяли повторные анализы.

Давид Беров — игрок команды ЛФЛ «Мегамужики». Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён из-за коронавируса.