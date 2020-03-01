Форвард «Тоттенхэма» Бергвейн открыл счёт в матче с «Вулверхэмптоном»

Голландский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).

Бергвейн отличился на 13-й минуте, добив мяч с близкого расстояния после сейва голкипера.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Стюарт Атвелл. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный судья — Кевин Френд.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает шестое место в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» (39) — на 8-м месте.