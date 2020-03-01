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Доэрти сравнял счёт после ошибки защитника «Тоттенхэма»

Доэрти сравнял счёт после ошибки защитника «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

Ирландский защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти сравнял счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).

Доэрти отличился на 27-й минуте, добив мяч в ворота после ошибки защитника лондонского клуба.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Стюарт Атвелл. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный судья — Кевин Френд.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает шестое место в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» (39) — на 8-м месте.

Форвард «Тоттенхэма» Бергвейн открыл счёт в матче с «Вулверхэмптоном»
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