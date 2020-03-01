Кокорин впервые выйдет в составе «Сочи» в матче РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и тульского «Арсенала» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 марта, на сочинском стадионе «Фишт». Начало матча — в 19:00 мск.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин впервые выйдет в стартовом составе команды в официальном матче.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Тульский «Арсенал» набрал 25 очков в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) располагается на 16-м месте.

Напомним, Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Контракт 28-летнего форварда с петербургским клубом также будет действовать до предстоящего лета.