Футболист клуба «Мегамужики»: диагноз коронавирус у меня не подтверждён

Давид Беров, выступающий за любительский клуб «Мегамужики», сообщил, что у него не подтвердилось подозрение на заболевание коронавирусом COVID-19.
«Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтверждён. Главврач не просил никого обманывать, наоборот сказал говорить всё как есть. Так что это неправда», — приводит слова Берова «МБХ медиа».
Напомним, что Беров недавно вернулся из Милана. По приезде в Москву его госпитализировали в общую палату. Первоначальные анализы выявили у него коронавирус. После этого футболиста перевели в отдельную палату, а главный врач больницы потребовал, чтобы соседи Берова по палате не рассказывали, что находились с ним в одной комнате.
Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён из-за коронавируса.
- 1 марта 2020
-
19:09
-
19:02
-
18:54
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:35
-
18:34
-
18:27
-
18:24
-
18:10
-
18:09
-
18:07
-
18:01
-
17:56
-
17:54
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:19
-
17:16
-
17:08
-
16:32
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:25
-
15:24
-
15:14
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:53