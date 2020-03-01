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Футболист клуба «Мегамужики»: диагноз коронавирус у меня не подтверждён

Футболист клуба «Мегамужики»: диагноз коронавирус у меня не подтверждён
Футбол / Прочие турниры 0

Давид Беров, выступающий за любительский клуб «Мегамужики», сообщил, что у него не подтвердилось подозрение на заболевание коронавирусом COVID-19.

«Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтверждён. Главврач не просил никого обманывать, наоборот сказал говорить всё как есть. Так что это неправда», — приводит слова Берова «МБХ медиа».

Напомним, что Беров недавно вернулся из Милана. По приезде в Москву его госпитализировали в общую палату. Первоначальные анализы выявили у него коронавирус. После этого футболиста перевели в отдельную палату, а главный врач больницы потребовал, чтобы соседи Берова по палате не рассказывали, что находились с ним в одной комнате.

Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён из-за коронавируса.

Матч ЛФЛ в Москве отменили из-за коронавируса
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