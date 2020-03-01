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«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» обыграл «Уфу» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе в присутствии 31 966 зрителей. Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва).

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Маркус Берг. В концовке встречи в ворота «Уфы» был назначен 11-метровый. Пенальти пробил Ари, но его удар отразил голкипер гостей Александр Беленов. Впрочем, арбитр заставил выполнить удар ещё раз, так как Беленов находился не на линии ворот. Со второй попытки Ари был точен.

«Краснодар», набрав 38 очков, занимает второе место в РПЛ. «Уфа» (25) — на 8-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Берг – 67'   2:0 Ари – 83' (пен)
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