Хусаинов: пенальти в ворота «Уфы» необоснованный. Йокич не играл рукой

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о назначении пенальти в ворота «Уфы» в матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2).



«Пенальти в Краснодаре необоснованный. Мяч попал в руку, но игрок „Уфы“ (Йокич. — Прим. „Чемпионата“) не играл рукой, он не увеличивал площадь тела. На мой взгляд, судья ошибся», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В концовке встречи в ворота «Уфы» был назначен 11-метровый. Пенальти пробил Ари, но его удар отразил голкипер гостей Александр Беленов. Впрочем, арбитр заставил выполнить удар ещё раз, так как Беленов находился не на линии ворот. Со второй попытки Ари был точен.



«Краснодар», набрав 38 очков, занимает второе место в РПЛ. «Уфа» (25) — на 8-м месте.