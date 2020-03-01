Хименес вывел вперёд «Вулверхэмптон» в матче с «Тоттенхэмом»
Мексиканский нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес вывел вперёд свою команду в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 3:2, идёт 2-й тайм).
Форвард отличился на 73-й минуте после передачи Диогу Жоты.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Стюарт Атвелл. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный судья — Кевин Френд.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (39) — на 8-м месте.
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