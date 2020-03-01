Зинченко – в стартовом составе «Ман Сити» на финал Кубка английской лиги
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» на матч финала Кубка английской лиги. Встреча состоится сегодня, 1 марта, на стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 19:30 мск.
В стартовый состав «горожан» попал украинский защитник Александр Зинченко. Футболист в последний раз появлялся на поле в матче с «Тоттенхэмом» (0:2, в котором был удалён.
«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Стоунз, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Родриго, Фоден, Д. Сильва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Эдерсон, Менди, Марез, Отаменди, Жезус, Де Брёйне, Б. Силва.
«Астон Вилла»: Ниладнд, Гуилберт, Энгельс, Мингз, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба, Эльмохамади, Грилиш, Эль-Гази, Саматта.
Запасные: Рейна, Конса, Тэйлор, Хурихейн, Лэнсбери, Трезеге, Дэвис.
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