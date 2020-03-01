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«Вулверхэмптон» в гостях вырвал победу у «Тоттенхэма»

«Вулверхэмптон» в гостях вырвал победу у «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» встречался с «Вулверхэмптоном». Игра прошла на стадионе «шпор» и завершилась ничьей со счётом 3:2 в пользу гостей.

Голландский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт в матче, отличившись на 13-й минуте. Форвард добил мяч с близкого расстояния после сейва голкипера. Защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти сравнял счёт, добив мяч в ворота после ошибки защитника лондонского клуба.

В концовке первого тайма Серж Орье получил передачу от Деле Алли, ворвался в штрафную площадь, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол. Во втором тайме Диогу Жота сравнял счёт, отличившис ударом с одного метра.

Мексиканский нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес забил победный гол. Форвард отличился на 73-й минуте после передачи Диогу Жоты.

«Вулверхэмптон» набрал 42 очка, обогнал «Тоттенхэм» (40) и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 3
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Бергвейн – 13'   1:1 Доэрти – 27'   2:1 Орье – 45'   2:2 Жота – 57'   2:3 Хименес – 73'
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