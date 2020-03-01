«Вулверхэмптон» в гостях вырвал победу у «Тоттенхэма»

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» встречался с «Вулверхэмптоном». Игра прошла на стадионе «шпор» и завершилась ничьей со счётом 3:2 в пользу гостей.

Голландский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт в матче, отличившись на 13-й минуте. Форвард добил мяч с близкого расстояния после сейва голкипера. Защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти сравнял счёт, добив мяч в ворота после ошибки защитника лондонского клуба.



В концовке первого тайма Серж Орье получил передачу от Деле Алли, ворвался в штрафную площадь, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол. Во втором тайме Диогу Жота сравнял счёт, отличившис ударом с одного метра.

Мексиканский нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес забил победный гол. Форвард отличился на 73-й минуте после передачи Диогу Жоты.

«Вулверхэмптон» набрал 42 очка, обогнал «Тоттенхэм» (40) и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.