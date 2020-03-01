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Baza: Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве

Baza: Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве
Футбол / Любители 0

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве, сообщает телеграм-канал Baza. Вирус диагностирован у футболиста Давида Берова.

«Анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор», за ними – последнее слово. Процедура подтверждения коронавируса – трёхэтапная. На первом этапе подтверждение дают врачи-инфекционисты. На втором – специалисты Роспотребнадзора. На третьем – тот самый «Вектор». Сейчас под диагнозом Берова есть уже два одобрения, но осталось последнее, самое главное», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён, так как у футболиста «Мегамужиков» Давида Берова диагностировали коронавирус. По информации телеграм-канала «Мутко против», Беров – сотрудник РФС. В РФС опровергли информацию о заразившемся коронавирусом сотруднике.

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