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Тренер «Мегамужиков» Соломатин — о заболевшем футболисте: Берова сразу изолировали

Тренер «Мегамужиков» Соломатин — о заболевшем футболисте: Берова сразу изолировали
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Главный тренер выступающей в ЛФЛ команды «Мегамужики» Андрей Соломатин прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом футболиста Давида Берова.

«Пока никакого понимания нет. Надеемся, что всё будет нормально. Я и команда с ним не контактировали, на тренировках он не был, сразу был изолирован. Посмотрим, как всё будет развиваться», — сообщил Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. По информации телеграм-канала Baza, вирус диагностирован у Давида Берова.

Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён, так как у футболиста «Мегамужиков» Берова диагностировали коронавирус. Беров в свою очередь сообщил, что диагноз не подтверждён.

По информации телеграм-канала «Мутко против», Беров – сотрудник РФС. В РФС опровергли информацию о заразившемся коронавирусом сотруднике.

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