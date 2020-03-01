«Сочи» — «Арсенал» Тула: Семшов получил красную карточку

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов получил красную карточку в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Эпизод произошёл на 16-й минуте. Семшов был удалён за споры с арбитром.

Матч «Сочи» — «Арсенал» проходит в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживает встречу арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Арсенал». Также доступна платная видеотрансляция матча.

«Сочи», набрав 15 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (25) — на 7-м месте.