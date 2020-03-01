Евсеев: если бы Беленов и во второй раз отбил пенальти, «Краснодар» бил бы ещё

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2) прокомментировал судейское решение в ситуации с пенальти.

«Если бы Беленов и во второй раз отбил пенальти, думаю, «Краснодар» бил бы ещё — до тех пор, пока не забил» — приводит слова Евсеева пресс-служба уфимского клуба.

На 80-й минуте матча в Уфе главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота Александра Беленова. Голкипер парировал удар Ари с точки, но сделал это не по правилам, оставив две ноги перед линией ворот. Арбитр попросил перебить пенальти, и Ари со второй попытки реализовал одиннадцатиметровый, направив мяч низом в сетку ворот.

«Краснодар», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (25) — на 8-м месте.