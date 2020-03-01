Безбородов — Левашову: вратарь, у вас что, сушняк? Каждый раз перед вводом мяча пьёте

Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России «Сочи» — «Арсенал» Тула (в данный момент счёт 0:1, идёт 1-й тайм) Владислав Безбородов подшутил над голкипером «канониров» Михаилом Левашовым.

«Безбородов — Левашову: „Вратарь, у вас что, сушняк? Каждый раз перед вводом мяча пьёте“, — приводятся слова Безбородова в «твиттере» комментатора Михаила Моссаковского.

Матч «Сочи» — «Арсенал» проходит в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживает встречу арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Арсенал». Также доступна платная видеотрансляция матча.



«Сочи», набрав 15 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (25) — на 7-м месте.