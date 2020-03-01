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«Эспаньол» и «Атлетико» не выявили победителя в матче Примеры

«Эспаньол» и «Атлетико» не выявили победителя в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Обслуживал матч арбитр Хавьер Альберола Рохас. Ему ассистировали судьи на линиях Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте гол в свои ворота забил игрок «Атлетико» Стефан Савич. Мадридский клуб восстановил равновесие в начале второй половины. На 46-й минуте автором забитого мяча стал Сауль.

«Атлетико», набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эспаньол» (20) — на последнем, 20-м месте.

В следующем туре «Атлетико» дома сыграет 7 марта с «Севильей».

Испания - Примера. 26-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Савич – 24' (автогол)   1:1 Сауль – 46'
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