Берг: всегда тяжело играть с такими командами, как «Уфа». Нам немного повезло

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

«Всегда тяжело играть с такими командами, как «Уфа». Если ты рано не забиваешь гол, то с каждой минутой становится всё сложнее играть. Считаю, что в некоторой мере нам повезло. Я был немного зол, когда меня не выпустили в основном составе, поэтому я рвался играть. Нам стало проще играть с двумя нападающими и в итоге мы добились успеха. Я считаю, что это победа очень важна для нас, хотя нашу игру нельзя назвать лучшей.



Мы довольно неплохо провели сборы в Испании. Эти сборы, в отличие от летних, я провёл полностью, поэтому я сейчас полностью готов играть. Я рад, что сезон возобновился, хочу выходить на поле и помогать команде.



Все игроки, которые вышли сегодня на поле с первых минут, заслуживают уважения. Они все провели этот матч хорошо. Конечно, немного сложно играть, когда на поле так много новых игроков, но нам всё же удалось сыграться. Надо также отдать дань уважения сопернику, они очень активно оборонялись. Неважно, в каком именно составе ты выходишь играть против таких команд, в сильном или слабом, это в любом случае будет тяжёлый матч. Я ценю и уважаю всех одноклубников, мы уверены в своих силах, мы всегда поддерживаем друг друга, помогаем как на поле, так и за его пределами. Мы все работаем в прекрасной дружеской атмосфере. Я считаю, что недостойных игроков у нас нет вообще.



Пока у нас есть шанс подняться за первое место, мы будем до последнего продолжать эту борьбу. Надо помнить, что есть вещи, которые зависят от нас, а есть вещи, которые нам неподвластны, они зависят от соперника, от того же «Зенита», например. Что зависит от нас? Мы должны настраиваться на каждую игру, как на финальную. Это не так сложно, на самом деле, потому что осталось всего 10 игр. Мы должны хорошо настроиться на каждую из них и получить максимальное количество очков. Наша задача — выиграть все эти 10 игр, а потом посмотрим, где окажемся мы, а где — «Зенит». Даже если мы выиграем все игры и всё равно займём второе место, значит, такова наша судьба», — передаёт слова Берга корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.