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Родственников футболиста Берова проверяют на коронавирус

Родственников футболиста Берова проверяют на коронавирус
Футбол / Любители 0

Врачи проверяют на коронавирус родственников футболиста Давида Берова, выступающего за команду ЛФЛ «Мегамужики», сообщает телеграм-канал Mash.

«По возвращении из Милана Давид общался со своим братом Отари и его девушкой Настей. Оба позвонили в скорую, их забрали в больницу прямо из квартиры в сопровождении полиции из-за «острой инфекции верхних дыхательных путей». Давида увезли позже из его квартиры в Нахабино — он рассказал, что общался с заболевшим братом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён, так как у футболиста «Мегамужиков» Берова диагностировали коронавирус. Беров в свою очередь сообщил, что диагноз не подтверждён.

По информации телеграм-канала «Мутко против», Беров – сотрудник РФС. В РФС опровергли информацию о заразившемся коронавирусом сотруднике.

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