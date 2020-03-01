Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче с «Арсеналом»

В матче 20-го тура чемпионата России «Сочи» проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистировали Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
Счёт был открыт в начале встречи. На 5-й минуте автором забитого мяча стал Евгений Луценко, которому ассистировал Сергей Ткачёв. Сочинский клуб восстановил равновесие в середине второго тайма, отличился Александр Кокорин. Победу «канонирам» принёс гол Луценко на 96-й минуте.
«Арсенал», набрав 28 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на последнем, 16-м месте. В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 7 марта. «Сочи» предстоит домашняя игра с «Уралом» (8 марта).
- 1 марта 2020
-
22:06
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:24
-
20:09
-
20:06
-
19:58
-
19:52
-
19:47
-
19:41
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:54
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:35
-
18:34