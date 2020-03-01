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Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче с «Арсеналом»

Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче с «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 20-го тура чемпионата России «Сочи» проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистировали Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

Счёт был открыт в начале встречи. На 5-й минуте автором забитого мяча стал Евгений Луценко, которому ассистировал Сергей Ткачёв. Сочинский клуб восстановил равновесие в середине второго тайма, отличился Александр Кокорин. Победу «канонирам» принёс гол Луценко на 96-й минуте.

«Арсенал», набрав 28 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на последнем, 16-м месте. В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 7 марта. «Сочи» предстоит домашняя игра с «Уралом» (8 марта).

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Луценко – 5'   1:1 Кокорин – 64'   1:2 Луценко – 90+5'
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