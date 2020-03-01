Кокорин: возвращение получилось смазанное

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал дебют за южную команду в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Смазанное возвращение получилось, результат не по игре. Мы пропустили мяч, не знаю, что сказать. Почему не забил после паса партнёра на пустые ворота? Мяч подпрыгнул, я не имею права промахиваться в таких ситуациях, на тренировках было всё хорошо, но официальные игры — совсем другое.

Если бы реализовали свои моменты, то результат был бы другим, мы не заслуживали поражения. Во втором тайме мы переиграли «Арсенал», но реализация подвела. У нас было не так много времени играть вместе.

Хочу поблагодарить руководство «Сочи», всё решилось буквально за два дня, появилась определённость, я понимал, что ближайшие три месяца проведу здесь», — сказал Кокорин в эфире «Матч Премьер».

На 26-й минуте первого тайма форвард промазал по пустым воротам. На 64-й минуте матча Кокорин забил гол, который стал для него первым в составе сочинского клуба в РПЛ. После гола он обратился к болельщикам «Сочи», а затем обнялся с блогером Евгением Савиным.

Видео гола Кокорина можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».



28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист впервые сыграл в матче РПЛ с октября 2018 года. Напомним, что около года форвард провёл в заключении, так как отбывал наказание за удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.