«Реал» — «Барселона»: составы команд на «класико»

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Барселоны» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Винисиус, Бензема.
Запасные: Ареола, Милитао, Менди, Васкес, Модрич, Бэйл, Мариано
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.
Запасные: Нето, Фирпо, Лангле, Кольядо, Ракитич, Брайтвайт, Фати
Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 1 марта, и начнётся в 23:00 мск. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».
«Барселона», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Реал» (53) — на 2-м месте.
- 1 марта 2020
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