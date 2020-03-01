«Реал» — «Барселона»: составы команд на «класико»

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Барселоны» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Винисиус, Бензема.

Запасные: Ареола, Милитао, Менди, Васкес, Модрич, Бэйл, Мариано

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.

Запасные: Нето, Фирпо, Лангле, Кольядо, Ракитич, Брайтвайт, Фати

Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 1 марта, и начнётся в 23:00 мск. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

«Барселона», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Реал» (53) — на 2-м месте.