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«Рома» обыграла «Кальяри» в Серии А. Команды забили семь голов на двоих

«Рома» обыграла «Кальяри» в Серии А. Команды забили семь голов на двоих
Футбол / Италия 0

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Кальяри» уступил «Роме» со счётом 3:4. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали судьи на линиях Лука Мондин и Паскуале Де Мео.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Жоао Педро, которому ассистировал Кристиан Олива. Через минуту римский клуб восстановил равновесие, отличился Никола Калинич. В конце тайма Калинич вывел «Рому» вперёд, оформив дубль с передачи Генриха Мхитаряна. На 64-й минуте третий гол в ворота «Кальяри» забил Джастин Клюйверт с паса Калинича. На 75-й минуте разрыв в счёте сократил Гастон Перейро, которому ассистировал Раджа Найнгголан. Вскоре римляне вновь оторвались в счёте благодаря голу Александара Коларова. «Кальяри» ещё раз сумел сократить отставание, отличился Педро.

Италия - Серия А. 26-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
3 : 4
Рома
Рим
1:0 Педро – 28'   1:1 Калинич – 29'   1:2 Калинич – 41'   1:3 Клюйверт – 64'   2:3 Перейро – 75'   2:4 Мхитарян – 81'   3:4 Педро – 89'
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