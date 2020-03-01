«Рома» обыграла «Кальяри» в Серии А. Команды забили семь голов на двоих

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Кальяри» уступил «Роме» со счётом 3:4. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали судьи на линиях Лука Мондин и Паскуале Де Мео.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Жоао Педро, которому ассистировал Кристиан Олива. Через минуту римский клуб восстановил равновесие, отличился Никола Калинич. В конце тайма Калинич вывел «Рому» вперёд, оформив дубль с передачи Генриха Мхитаряна. На 64-й минуте третий гол в ворота «Кальяри» забил Джастин Клюйверт с паса Калинича. На 75-й минуте разрыв в счёте сократил Гастон Перейро, которому ассистировал Раджа Найнгголан. Вскоре римляне вновь оторвались в счёте благодаря голу Александара Коларова. «Кальяри» ещё раз сумел сократить отставание, отличился Педро.