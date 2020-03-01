«Локомотив» потребовал «максимально жёсткого наказания» для избитого фаната «Зенита»

«Локомотив» выпустил официальное заявление по поводу инцидента на фанатской трибуне во время матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«В связи с распространяемой рядом СМИ информацией об инциденте, произошедшем во время матча в Санкт-Петербурге, считаем необходимым заявить следующее. Из имеющихся в нашем распоряжении материалов абсолютно очевидно, что фанат ФК «Зенит», а правильнее было бы назвать этого человека провокатором, попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива».

Сорвать баннеры у этого персонажа не получилось, однако, к сожалению, провокация удалась, и теперь как минимум одному из наших болельщиков грозит административное наказание. При этом клуб считает, что основная ответственность должна быть возложена на тех, кто допустил на матч человека с ярко выраженным алкогольным опьянением и позволил ему беспрепятственно пройти к гостевому сектору.

Клуб окажет медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента со стороны «Локомотива» и будет ходатайствовать перед соответствующими органами Санкт-Петербурга о вынесении максимально жёсткого наказания провокатору», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», пытавшегося украсть флаг с гостевой трибуны. Видео инцидента можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 0:0. Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе сине-бело-голубых 46 очков. Московский «Локомотив» (35) занимает пятое место.