Роналду посмотрит «класико» из VIP-ложи «Бернабеу»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Мадрид, чтобы посмотреть на стадионе матч 26-го тура Примеры «Реал» — «Барселона».

Португалец будет смотреть «класико» из VIP-ложи «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca. Незадолго до матча Роналду раздал автографы фанатам.

Бывший форвард «Реала» появился в Мадриде впервые после ухода в «Ювентус», который произошёл летом 2018 года.

Сегодня, 1 марта, «Реал» и «Барселона» сыграют в матче 26-го тура чемпионата Испании сезона-2019/2020. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».



«Барселона», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Реал» (53) — на 2-м месте.