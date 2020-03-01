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«Хетафе» обыграл «Мальорку» и вышел на 4-е место в Примере

«Хетафе» обыграл «Мальорку» и вышел на 4-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Мальорка» уступила «Хетафе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро. Ему ассистировали судьи на линиях Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато.

Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Неманья Максимович, которому ассистировал Роберт Кенеди. В концовке встречи хозяева остались вдесятером. За две жёлтые карточки был удалён Сальва Севилья.

«Хетафе», набрав 45 очков, обошёл «Атлетико» и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Мальорка» (22) — в зоне вылета на 18-м месте.

Испания - Примера. 26-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Максимович – 67'
Удаления: Севилья – 90' / нет
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