«Хетафе» обыграл «Мальорку» и вышел на 4-е место в Примере

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Мальорка» уступила «Хетафе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро. Ему ассистировали судьи на линиях Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато.

Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Неманья Максимович, которому ассистировал Роберт Кенеди. В концовке встречи хозяева остались вдесятером. За две жёлтые карточки был удалён Сальва Севилья.

«Хетафе», набрав 45 очков, обошёл «Атлетико» и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Мальорка» (22) — в зоне вылета на 18-м месте.