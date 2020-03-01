PR-директор «Локо»: Черданцев 4 раза сказал об «оскорблениях» судьи со стороны Сёмина

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, который заявил, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин оскорбил арбитра в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

«Черданцев 4 раза сказал об „оскорблениях“ со стороны Сёмина. Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих „оскорблений“. Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на жёлтую. Эмоции, давление — что угодно. Но не оскорбления. А уровень неточности в словах Черданцева оскорбителен», — написал Брейдо в своём «твиттере».

Напомним, Сёмин получил жёлтую карточку в начале матча, а через некоторое время был удалён.



«Зенит», набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (35) — на пятом месте.