PR-директор «Локо»: Черданцев 4 раза сказал об «оскорблениях» судьи со стороны Сёмина

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, который заявил, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин оскорбил арбитра в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).
«Черданцев 4 раза сказал об „оскорблениях“ со стороны Сёмина. Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих „оскорблений“. Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на жёлтую. Эмоции, давление — что угодно. Но не оскорбления. А уровень неточности в словах Черданцева оскорбителен», — написал Брейдо в своём «твиттере».
Напомним, Сёмин получил жёлтую карточку в начале матча, а через некоторое время был удалён.
«Зенит», набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (35) — на пятом месте.
- 1 марта 2020
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