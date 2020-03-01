Сульшер: для меня де Хеа — лучший вратарь в мире
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру голкипера команды Давида де Хеа в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). В начале встречи вратарь допустил грубую ошибку, в результате которой ливерпульский клуб забил гол.
«Давид показал свою реакцию. Он исправился и спас команду после удара Сигурдссона в концовке. Для меня де Хеа — лучший вратарь в мире. В прошлом сезоне у него был сложный период, но в этом оночень, очень хорош. Я не могу вспомнить ни одного гола из-за его ошибок в этом сезоне, кроме матча с „Уотфордом“. Я на сто процентов доверяю Давиду», — приводит слова Сульшера ESPN.
В нынешнем сезоне 29-летний де Хеа провёл 28 матчей в АПЛ и пропустил 30 голов.
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