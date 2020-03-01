Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: для меня де Хеа — лучший вратарь в мире

Сульшер: для меня де Хеа — лучший вратарь в мире
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру голкипера команды Давида де Хеа в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). В начале встречи вратарь допустил грубую ошибку, в результате которой ливерпульский клуб забил гол.

«Давид показал свою реакцию. Он исправился и спас команду после удара Сигурдссона в концовке. Для меня де Хеа — лучший вратарь в мире. В прошлом сезоне у него был сложный период, но в этом оночень, очень хорош. Я не могу вспомнить ни одного гола из-за его ошибок в этом сезоне, кроме матча с „Уотфордом“. Я на сто процентов доверяю Давиду», — приводит слова Сульшера ESPN.

В нынешнем сезоне 29-летний де Хеа провёл 28 матчей в АПЛ и пропустил 30 голов.

Кин — об ошибке де Хеа: я бы убил его, линчевал в перерыве
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020