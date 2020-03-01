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Голкипер молодёжки «Фрайбурга» забил гол со своей половины поля

Голкипер молодёжки «Фрайбурга» забил гол со своей половины поля
Футбол / Германия 0

17-летний вратарь молодёжной команды «Фрайбурга» Ноа Атуболу забил красивый гол в матче с «Хоффенхаймом».

Голкипер отличился уже на 5-й минуте встречи. После неудачного розыгрыша углового игроками «Фрайбурга» футболисты «Хоффенхайма» попытались выйти в контратаку, однако мяч в итоге попал к Атуболу. Вратарь «Фрайбурга», находясь под прессингом на своей половине поля, сильным ударом выбил мяч в сторону ворот соперника. Голкипер «Хоффенхайма» не смог парировать удар, и хозяева повели в счёте.

Видео гола Атуболу опубликовано в «твиттере» юниорской сборной Германии.

Гол Атуболу помог «Фрайбургу» разгромить «Хоффенхайм» со счётом 4:1. «Фрайбург» занимает 4-е место в первенстве молодёжных команд.

Атуболу провёл 6 матчей за сборную Германии U17. За «Фрайбург» U19 немецкий кипер сыграл 42 матча.

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