Голкипер молодёжки «Фрайбурга» забил гол со своей половины поля

17-летний вратарь молодёжной команды «Фрайбурга» Ноа Атуболу забил красивый гол в матче с «Хоффенхаймом».
Голкипер отличился уже на 5-й минуте встречи. После неудачного розыгрыша углового игроками «Фрайбурга» футболисты «Хоффенхайма» попытались выйти в контратаку, однако мяч в итоге попал к Атуболу. Вратарь «Фрайбурга», находясь под прессингом на своей половине поля, сильным ударом выбил мяч в сторону ворот соперника. Голкипер «Хоффенхайма» не смог парировать удар, и хозяева повели в счёте.
Видео гола Атуболу опубликовано в «твиттере» юниорской сборной Германии.
Гол Атуболу помог «Фрайбургу» разгромить «Хоффенхайм» со счётом 4:1. «Фрайбург» занимает 4-е место в первенстве молодёжных команд.
Атуболу провёл 6 матчей за сборную Германии U17. За «Фрайбург» U19 немецкий кипер сыграл 42 матча.
- 1 марта 2020
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