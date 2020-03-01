«Уфа» поздравила Зинченко с завоеванием Кубка английской лиги
«Уфа» поздравила бывшего игрока команды украинца Александра Зинченко, который стал обладателем Кубка английской лиги в составе «Манчестер Сити».
«Александр Зинченко завоевал третий Кубок лиги! В финале «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой» и обыграл её со счётом 2:1. Зинченко сыграл все 90 минут. Это уже третий Кубок лиги для Саши и седьмой его трофей в Англии! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» — отмечено в официальном «твиттере» башкирского клуба.
В финальном матче «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. Победу «горожанам» принесли голы Серхио Агуэро и Родриго Эрнандеса.
«Манчестер Сити» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка лиги. Чаще трофей выигрывал только «Ливерпуль» (8).
Зинченко стал вторым украинцем, получившим красную карточку в матче АПЛ
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