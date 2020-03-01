«Краснодар» зимой интересовался Мертенсом и Педро Родригесом

«Краснодар» в зимнее трансферное окно проявлял интерес к нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу и форварду «Челси» Педро Родригесу, сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

«Зимой „Краснодар“ был достаточно целеустремлён на трансферном рынке. Рассматривались в основном варианты с арендами — со следующего сезона вступает в силу новый лимит, и „Краснодар“ это учитывает. Плюс на лето запланирован большой зарубежный трансфер в группу атаки.



Как бы фантастически это ни звучало, „Краснодар“ зимой рассматривал варианты аренды Педро Родригеса из „Челси“ и Дриса Мертенса из „Наполи“. У обоих шаткое положение в своих клубах: на Педро в Лондоне не рассчитывают, бельгиец не подписывает новый контракт. Обе сделки дальше предварительных переговоров и консультаций не двинулись, но сам „Краснодар“ всерьёз рассматривал эти возможности.



Также под конец окна клубу агенты активно предлагали Зиньковского из „Крыльев Советов“. Но „Краснодар“ хочет опираться на своих воспитанников, если говорить о российских молодых игроках», — написал Арустамян.