Гендиректор «Зенита»: накажем ответственных за инцидент с баннером «Локомотива»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пообещал наказать должностных лиц, ответственных за инцидент на фанатской трибуне во время матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Сейчас идёт расследование, связанное с попыткой болельщика сорвать баннер «Локомотива», что абсолютно неприемлемо. Его [болельщика] там быть не должно было. Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны.

На игре были представители Союза европейских футбольных ассоциаций. Никаких замечаний по организации матча не было», — цитирует Медведева ТАСС.

Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», пытавшегося украсть флаг с гостевой трибуны. Видео инцидента можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».



Напомним, встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 0:0. Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе сине-бело-голубых 46 очков. Московский «Локомотив» (35) занимает пятое место.