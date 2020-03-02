Месси установил рекорд «Барселоны» по числу матчей в «класико»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд каталонского клуба по числу матчей с «Реалом».
«Месси превзошёл Хави по количеству матчей в „класико“ с показателем 43», — сообщается в официальном «твиттере» каталонского клуба.
Матч «Реал» — «Барселона» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему ассистируют судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона». После первого тайма счёт ничейный — 0:0.
«Барселона», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Реал» (53) — на 2-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
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