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Лайк Кабеллы, ликование Берга и недоумение Беленова. Фото победы «Краснодара» над «Уфой»

Матч «Краснодар» — «Уфа»
Лайк Кабеллы, ликование Берга и недоумение Беленова. Фото победы «Краснодара» над «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

1 марта в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» обыграл «Уфу» со счётом 2:0. Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва).

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Маркус Берг. В концовке встречи в ворота «Уфы» был назначен 11-метровый. Пенальти пробил Ари, но его удар отразил голкипер гостей Александр Беленов. Впрочем, арбитр заставил выполнить удар ещё раз, так как Беленов находился не на линии ворот. Со второй попытки Ари был точен.

«Краснодар», набрав 38 очков, занимает второе место в РПЛ. «Уфа» (25) — на 8-м месте.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

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