Беленов указал на двойные стандарты судей РПЛ в эпизодах с перебитием пенальти

Голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался по ситуации с отраженным ударом с пенальти в матче с «Краснодаром» (0:2). Арбитр потребовал форварда Ари повторить одиннадцатиметровый из-за выхода вратаря из ворот.

Беленов в «инстаграме» опубликовал видео, на котором он парирует удар Ари с пенальти, сделав шаг вперёд из ворот. На втором видео голкипер «Динамо» Антон Шунин берёт пенальти, также выйдя из ворот в момент удара. В третьем моменте вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов отражает удар с одиннадцатиметровой отметки в аналогичной ситуации.

«С уважением отношусь к своим коллегам-вратарям. Поймать пенальти – это не так просто. Вопрос в трактовке правил. Найди три отличия, или правила футбола разнятся?» – написал Беленов в «инстаграме».

На 80-й минуте матча в Уфе главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота Александра Беленова. Голкипер парировал удар Ари с точки, но сделал это не по правилам, оставив две ноги перед линией ворот. Арбитр попросил перебить пенальти, и Ари со второй попытки реализовал одиннадцатиметровый, направив мяч низом в сетку ворот.

«Краснодар», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (25) — на 8-м месте.