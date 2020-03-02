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Винисиус открыл счёт в матче с «Барселоной», забив рикошетом от ноги Пике

Винисиус открыл счёт в матче с «Барселоной», забив рикошетом от ноги Пике
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил первый гол в матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

Бразилец открыл счёт на 71-й минуте матча с передачи Тони Крооса. Винисиус вошел в чужую штрафную и нанес удар с острого угла, после чего мяч рикошетом от ноги Жерара Пике залетел в ворота.

Матч «Реал» — «Барселона» начался в 23:00 мск. Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему ассистируют судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

«Барселона», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Реал» (53) — на 2-м месте.

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