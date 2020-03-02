«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на 1-е место в Примере
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос. Ему ассистировали Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.
Счёт был открыт в середине второго тайма. На 71-й минуте автором забитого мяча стал Винисиус Жуниор, которому ассистировал Тони Кроос. В концовке встречи второй гол забил Мариано.
«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первом место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте. В следующем туре «Реал» на выезде встретится с севильским «Бетисом». Матч состоится 8 марта. «Барселоне» предстоит домашняя игра с «Реалом Сосьедад» (7 марта).
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