Правительство Италии отменило все матчи в регионах с коронавирусом до 8 марта

Итальянское правительство издало указ о приостановлении до 8 марта всех спортивных мероприятий в регионах, где есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом, сообщает Football Italia.

В соответствии с этим распоряжением соревнования отменяются в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья. В городах Савона и Пезаро-Урбино мероприятия либо пройдут без зрителей, либо будут перенесены.

Указ коснется четырех матчей Серии А, которые запланированы на следующие выходные: «Аталанта» – «Лацио», «Болонья» – «Ювентус», «Интер» – «Сассуоло» и «Верона» – «Наполи».

Ранее Серия А перенесла пять матчей 26-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться на этой неделе, на 13 мая из-за вспышки коронавируса. Не состоялись субботний матч «Удинезе» и «Фиорентины», а также воскресные встречи «Ювентус» — «Интер», «Милан» — «Дженоа», «Сассуоло» — «Брешия» и «Парма» — СПАЛ.