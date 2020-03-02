Винисиус — самый молодой игрок в XXI веке, забивший в «класико». Рекорд Месси побит

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, забивший гол в матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (счёт 2:0, идёт 2-й тайм), стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим в «класико».

Возраст Винисиуса на момент гола «Барселоне» — 19 лет и 233 дня. Форвард «Барсы» Лионель Месси в первый раз забил в «класико», когда ему было 19 лет и 259 дней.

Винисиус открыл счёт на 71-й минуте матча с передачи Тони Крооса. Винисиус вошел в чужую штрафную и нанес удар с острого угла, после чего мяч рикошетом от ноги Жерара Пике залетел в ворота.



Матч «Реал» — «Барселона» начался в 23:00 мск. Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему ассистируют судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».



«Барселона», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Реал» (53) — на 2-м месте.