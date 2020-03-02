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Кокорин: для меня гол в ворота тульского «Арсенала» самый долгожданный и значимый

Кокорин: для меня гол в ворота тульского «Арсенала» самый долгожданный и значимый
Футбол / РПЛ 0

28-летний нападающий «Сочи» Александр Кокорин, отметившийся дебютным голом в ворота тульского «Арсенала» (1:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, рассказал о значимости забитого мяча, поблагодарив всех за поддержку.

«Спасибо большое всем за поддержку. На данный момент для меня этот гол самый долгожданный и значимый. Обидно, что не набрали очки. Будем продолжать бороться», — написал Кокорин в «инстаграме».

Видео интервью Кокорина об ощущениях после дебюта за «Сочи» доступно на «Чемпионате».

Напомним, Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды в зимнее трансферное окно. Всего за карьеру 28-летний форвард провёл 296 матчей, в которых отметился 85 забитыми мячами и 38 результативными передачами.

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