Кокорин: для меня гол в ворота тульского «Арсенала» самый долгожданный и значимый
28-летний нападающий «Сочи» Александр Кокорин, отметившийся дебютным голом в ворота тульского «Арсенала» (1:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, рассказал о значимости забитого мяча, поблагодарив всех за поддержку.
«Спасибо большое всем за поддержку. На данный момент для меня этот гол самый долгожданный и значимый. Обидно, что не набрали очки. Будем продолжать бороться», — написал Кокорин в «инстаграме».
Видео интервью Кокорина об ощущениях после дебюта за «Сочи» доступно на «Чемпионате».
Напомним, Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды в зимнее трансферное окно. Всего за карьеру 28-летний форвард провёл 296 матчей, в которых отметился 85 забитыми мячами и 38 результативными передачами.
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