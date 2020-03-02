Танец Винисиуса и болельщики против коронавируса. Лучшие фото победы «Реала» в «класико»

1 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:0. Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос. Ему ассистировали Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.



Счёт был открыт в середине второго тайма. На 71-й минуте автором забитого мяча стал Винисиус Жуниор, которому ассистировал Тони Кроос. В концовке встречи второй гол забил Мариано.



«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте. В следующем туре «Реал» на выезде встретится с севильским «Бетисом». Матч состоится 8 марта. «Барселоне» 7 марта предстоит домашняя игра с «Реалом Сосьедад».

Лучшие кадры с матча «Реал Мадрид» — «Барселона» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.