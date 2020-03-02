Зидан: Винисиус заслужил этот важный гол в ворота «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги встречи 26-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» одержали домашнюю победу над «Барселоной» со счётом 2:0.

«После победы в «эль класико» всегда прекрасные ощущения. Первый тайм был тяжёлый для «Реала», что вполне естественно для такого матча. Но второй был очень хорош, мы хорошо проявляли себя в нападении и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. С такими командами нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать «Барсе» играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо.

Винисиус заслужил этот важный гол в ворота важного соперника. Я рад за Мариано, потому что ему было непросто из-за того, что он мало играл. Мы все рады за Мариано, он полностью выложился на поле», — приводит Marca слова Зидана.

«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первом место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте.