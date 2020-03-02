Сетьен: поражение «Реалу» не имеет большого значения

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подвёл итоги матча 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», в котором сине-гранатовые уступили со счётом 0:2.
«Думаю, что «Барселона» хорошо провела первый тайм, а «Реал» – второй. Мы неплохо начали второй тайм, но начали допускать ошибки в передачах. Нужно поздравить «Реал» с победой. Иногда нормально уступать в матче, когда ты пытаешься играть. Но когда противник так сильно прижимает тебя, становится тяжело. Нужно отдать должное игрокам «Реала».
Месси – очень важный игрок. Но мы не должны быть одержимы одним игроком. Сегодня так совпало, что он не смог в одиночку решить исход матча. Пока что, это поражение не имеет большого значения. «Реал» впереди на одно очко, и всё может измениться», — приводит слова Сетьена AS.
«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первом место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте.
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