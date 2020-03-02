Зозуля рассказал, как просил «ультрас» Днепра и Киева не приезжать на матч с «Райо»

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля, подвергшийся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, рассказал, как он просил не приезжать на матч «ультрас» с Днепра, Киева и Харькова, опасаясь за здоровье фанатов «Райо».
«Те ребята, что собирались приехать… Я побоялся за здоровье болельщиков «Райо Вальекано». И попросил наших, чтобы они не приезжали. Потому что «ультрасы» Киева, Днепра и харьковского «Металлиста»… Они уже собрали состав, как по-фанатскому говорится около 60 «рыл». Я попросил их, чтобы они не ехали, билеты отменили, потому что я побоялся, что тут сектор будет пустой. Или будут лежать они под Альбасете.
Наказание для «Райо Вальекано»? Это они ещё легко отскочили. Потому что две игры без зрителей и 18 тысяч штрафа. И то мне смешно. 18 тысяч, они меня упрекают, что 18 – это фашистская, нацистская или коммунистская цифра. И их штрафуют на 18 тысяч – это очень смешно. Это для них это больше отскок. Они заходили в раздевалку: президент, игроки. Извинялись, чуть ли не плакали: «Ромочка извини. Это наши болельщики, мы их не поддерживаем». А потом они протест подают, что их сильно оштрафовали», — сказал Зозуля в интервью FootballHub.
«Альбасете», набрав 34 очка в 29 матчах, занимает 18-е место второго дивизиона чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (40) – 9-е. В текущем сезоне за «Альбасете» Зозуля принял участие в 27 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
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