«Интер Майами» Бэкхэма в первом официальном матче уступил «Лос-Анджелесу»

В первом туре чемпионата MLS «Лос-Анджелес» принимал «Интер Майами». Встреча проходила в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Банк оф Калифорния» и завершилась минимальной победой гостей — 1:0.
Единственный гол в этом матче был забит на 44-й минуте 31-летним мескиканским нападающим «Лос-Анджелеса» Карлосом Вела. Обыграв двоих соперников у штрафной площади, мексиканец увидел, что голкипер «Интера» Луис Роблес выдвинулся вперёд со своей позиции и с линии штрафной площади отправил мяч «парашютиком» за спину 29-летнему испанскому вратарю.
Напомним, что совладельцем дебютанта MLS – «Интер Майами» является экс-полузащитник сборной Англии 44-летний Дэвид Бэкхем.
Ранее канадский «Монреаль Импэкт» одержал первую победу под руководством французского главного тренера Тьерри Анри.
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