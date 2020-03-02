«Шальке» будет уходить с поля в случае появления оскорбительных плакатов на стадионе

«Шальке-04» выступил с официальным заявлением после скандала в матче 24-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм». Во время игры арбитр дважды останавливал встречу из-за оскорблений президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. В конце матча игроки «Хоффенхайма» и «Баварии» отказались атаковать из-за поведения фанатов.
«Шальке» придаёт большое значение одной вещи: мы чётко дистанцируемся от таких плакатов, ложных заявлений и личных оскорблений. Мы будем наказывать за такое поведение в соответствии с правилами стадиона, которые запрещают посещать матчи тем, кто делает ложные заявления.
Если во вторник в кубковом матче с «Баварией» произойдут такие события или в любых других играх, наша команда покинет поле, независимо от времени матча и результата. Независимо от этого, мы продолжаем вести переговоры со всеми группами фанатов с чёткой целью и надеемся, что они не допустят такого поведения», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
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