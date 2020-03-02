Директор «Барселоны»: «Реал» не заслужил победу в «класико»

Директор каталонской «Барселоны» Гильермо Амор подвёл итоги выездного матча 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2).
«Футболисты «Реала» давили и прессинговали, пытались разрушить игру. Они прессинговали и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но не думаю, что они заслужили победу. Мы явно доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками.
Если говорить о первом тайме, то, думаю, «Барселона» действовала очень хорошо. Мы контролировали игру, но не воспользовались своими шансами. Если прощать такую команду, как «Реал», у неё точно появятся моменты. Соперник почувствовал, что может победить, когда забил, это его воодушевило.
Лионель Месси выступил хорошо. Он здорово проявил себя в первой половине, создавал моменты. Но когда проигрываешь, всё кажется негативным. Впрочем, мы не были плохи. Отлично провели первый тайм и были лучшей командой. Но потом что-то пошло не так, и мы потеряли контроль», — приводит слова Амора Marca.
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