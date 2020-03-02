Федотов: «Сочи» не боится кокоринозависимости

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил выступление нападающего Александра Кокорина в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Он забил гол. Правда, не реализовал несколько моментов, так что тут двоякое впечатление. Тут надо отдать должное вратарю, Михаил Левашов сыграл здорово в эпизоде с Кокориным. Саша, наверное, уже увидел на табло свою фамилию. Но такое бывает. Кокорин старался. Не только забил, но и подыгрывал. Игра в его исполнении была достаточно зрелой. Жаль, не реализовал моменты, что у него были.
Боимся ли мы кокоринозависимости? То, что он будет забивать? Мы этого не боимся. Игра показала, что со своей ролью он справляется. Вас же не удивляет, что у «Барселоны» мессизависимость, у «Ювентуса» – роналдузависимость. Кокорин хорошо играет на команду», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
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